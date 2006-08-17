Янукович встретится с нефтетрейдерами в понедельник

Встреча премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с руководителями крупнейших нефтяных компаний состоится в понедельник 21 августа, во время которой планируется подписание Меморандума о сотрудничестве. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника Агентства, руководителям крупнейших нефтяных компаний уже разосланы приглашения.

По его информации, среди приглашенных – член наблюдательного совета ОАО "Укрнафта" Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, президент ОАО "ЛУКОЙЛ" (Россия) Вагит АЛЕКПЕРОВ, руководители ТНК-ВР, НК "Альянс", ЗАО "Укртатнафта", "Альфа-нафта" и др.

Как сообщал УНИАН, 10 августа В.ЯНУКОВИЧ заявил о намерении возобновить переговоры с нефтетрейдерами и подписать с ними меморандум.

Справка УНИАН. По данным НТЦ "Психея", составляющей Информационную Систему реального времени "RealТЭК", с 7 по 14 августа 2006 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,51-7,37% (в среднем на 4,4%). Наибольшую динамику роста демонстрирует самый "социальный" бензин – А-76, который за неделю подорожал на 7,37%, или на 0,30 грн./литр – до 4,10 грн./литр. Бензины А-92, А-95 и А-98 за неделю подорожали более чем на 20 коп за литр, до 4,40 грн./литр, 4,65 грн./литр и 5,15 грн./литр – соответственно.

На сегодня два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн тонн бензина и дизтоплива и 6 млн тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.