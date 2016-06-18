Массовое отравление в Измаиле: в больницы уже обратилось 277 человек, действует режим ЧС

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, по состоянию на 18.30 в Измаильскую инфекционную больницу за помощью обратились 277 человек, из них 163 ребенка.

«Выписано и переведено на амбулаторное лечение 141 человек. Находится на стационарном лечении 136 человек - 30 взрослых и 106 детей», - отметили в отделе.

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По словам начальника Измаильского отдела полиции Александра Суржика, в связи с ситуацией в городе весь личный состав Измаильского отдела полиции поднят по тревоге.

«В составе мобильных групп, автопатрулей и пеших нарядов, полицейские объезжают все питейные заведения города, места стихийной торговли, рынки, объясняя гражданам, что торговля овощами, фруктами, молочной продукцией и продуктами, которые быстро портятся, запрещена», - сказал Суржик.

Данная профилактика будет проводиться до особого распоряжения, поскольку количество больных продолжает расти.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что с начала вспышки заболевания кишечной инфекцией в лечебные учреждения Измаильского района и города обратились 250 человек, среди которых 147 детей.

Полиция открыла уголовное производство по факту массового заболевания людей в Измаильском районе.

В городе действует режим чрезвычайно ситуации.