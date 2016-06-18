Количество госпитализированных в результате отравления в Измаиле выросло до 82 человек - ОГА

Об этом сообщает Одесская ОГА на своей странице в Facebook.

"Одесская областная государственная администрация информирует, что по состоянию на 18.00, на сегодня, 17 июня 2016 года, в лечебно-профилактические заведения города Измаила и Измаильского района обратилось за медицинской помощью 82 человека (из них 57 - дети) с признаками расстройств желудочно-кишечного тракта. Дети госпитализированы в детские отделения больниц города с созданием дополнительного коечного фонда", - отмечается в сообщении.

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Как отмечается, на данный момент, создана областная рабочая группа из числа работников Департамента здравоохранения и социальной защиты населения ОГА и СЭС с привлечением специалистов: эпидемиологов, инфекционистов, бактериологов, специалистов по коммунальной гигиене. Также совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям изданы приказы о проведении мероприятий в очаге.

Также Измаильская райгосадминистрация рекомендует сократить количество выездов в Измаил в выходные и праздничные дни, а также ограничить организацию массовых мероприятий в селах района в связи с возникновением массовых заболеваний неизвестного происхождения.

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Как сообщал УНИАН, вчера Государственная санитарно-эпидемиологическая служба сообщала о вспышке острой кишечной инфекции в Измаильском районе Одесской области, в результате которой госпитализированы 50 человек, в том числе 39 детей.

Первые 28 больных, в том числе 21 ребенок, обратились за помощью вечером 16 июня.

Предварительный диагноз: острый гастроэнтероколит.

Начато соответствующее расследование.