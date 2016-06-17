Полиция озвучила новые подробности ДТП в Василькове, в результате которого погибли двое детей

Судебно-медицинская экспертиза установила, что содержание алкоголя в крови задержанного 25-летнего местного жителя на момент совершения преступления составило 1,8 промилле, говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

"Мужчина употреблял спиртные напитки на работе, после чего дома взял автомобиль "ВАЗ" и отправился на автомойку. На большой скорости, которая сейчас устанавливается следствием, он съехал на обочину, где сбил насмерть двух девочек 10-12 лет", - заявили в Нацполиции.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286(нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в городе Васильков водитель "ВАЗа" не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где сбил насмерть двух девочек 10-12 лет.

После ДТП местные жители набросились на мужчину и пытались совершить над ним расправу.