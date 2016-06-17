Незаконная охота, во время которой погиб майор: полиция рассказала подробности происшествия (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по факту гибели майора закарпатской полиции от пули браконьера в лесном массиве вблизи с. Лубня Великоберезнянского района полиция начала еще одно уголовное производство – по ст. 248 УК Украины (Незаконная охота).

По данным полиции, в данном случае проводилась незаконная охота на территории Ужанского национального природного парка. В самом парке полицейские обнаружили вышки для вероятной охоты.

Читайте такжеВ Одесской области руководство "Тузловских лиманов" заявляет об избиении их сотрудников

«Следствие должно выяснить, кто дал разрешение на установку данных вышек. А также, почему в национальный парк был свободный доступ граждан (нет заградительных шлагбаумов, охраны и тому подобное). Следствие по делу продолжается», - добавили в отделе коммуникации.

Как сообщал УНИАН, 17 июня утром в Закарпатье на территории Ужанского национального природного парка произошел несчастный случай, в результате которого погиб правоохранитель.

Депутат Великоберезнянского районного совета от Радикальной партии Олега Ляшко (бывший работник Великоберезнянского райотдела милиции) Иван Псяйка вместе со своим знакомым Михаилом Сичкой (майор полиции, начальник сектора по контролю над оборотом оружия в сфере разрешительной системы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области) пошли на охоту в лесной массив вблизи с. Лубня. Во время охоты депутат по неосторожности застрелил своего напарника.

Начато уголовное производство по ст. 119 Уголовного кодекса Украины (Убийство по неосторожности).