Донецкие шахтеры сделали подземный ход в Батуринскую крепость

Подземный ход в Батуринской крепости восстановила бригада шахтеров ОАО ”Донуглеснаб” из Красноармейская Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации.

Бригада из 15 шахтеров работала на территории Батуринской крепости с конца июля. За это время они сделали 57 м прокопа в сечении 4 м. Были вывезені 600 тонн породы. Люди работали круглосуточно – в три смены по 8 часов.

По мнению шахтеров, технология прокопа почти такая же, как и на шахте.

Главный инженер ОАО ”Донуглеснад” Валерий ВАСИЛЬЕВ отметил, что на сегодня строительство подземного хода происходит намного легче, чем в XVII в., поскольку современная оснастка позволяет работать в темноте.

По словам В.ВАСИЛЬЕВА, шахтеры ценят оказанную возможность принять участие в восстановлении исторического памятника – Батуринской крепости с цитаделью. „Ми впервые принимаем участие в таком проекте. Это очень интересно, мы все довольны, поскольку каждый из нас вносит свой вклад в общее дело восстановления подземного хода и возрождения исторического памятника”, – сказал он.

Восстановленный подземный ход во время выездного совещания в Батурине осмотрел председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО. Он поблагодарил шахтеров за существенную помощь в восстановлении исторического памятника.