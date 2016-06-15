В России избили активиста с криками "за Савченко, за Крым"

Как заявил Иванов, нападавшие кричали, что это связано с его позицией по приговору Надежде Савченко и оккупации Крыма, передает Дождь.

По словам активиста, нападение произошло возле дома, где расположена квартира его жены. Чтобы он вышел из дома, нападавшие позвонили в домофон и сказали, что якобы задели его машину своим автомобилем. Когда он спустился, двое молодых людей начали избивать его, а третий стоял рядом и снимал происходящее на видеокамеру своего гаджета.

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"Кричали всякие гадости — "че творишь", "это тебе за ***** Савченко, за Крым", — рассказал Иванов.

Согласно медосвидетельствованию, которое активисту сказали пройти перед обращением в полицию, у него диагностированы отеки левой височной области, а также повреждение голени. "Госпитализировать врач не стал, говорит, что переполнена больница", — сказал он.

Иванов рассказал, что регулярно дежурит у народного мемориала на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и участвует в акциях оппозиции.

Ранее в Москве суд приговорил активиста Романа Рословцева к 20 суткам административного ареста за то, что он вышел на Красную площадь в маске, изображающей Владимира Путина.