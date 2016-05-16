В РФ активиста арестовали за маску Путина (фото)

Действия активиста суд признал "нарушением порядка проведения публичного мероприятия", сообщает "Радио Свобода".

Маску с Путиным судья постановила уничтожить.

Сам Рословцев не признал себя виновным.

Мужчину задержали 14 мая. До этого он неоднократно проводил в Москве одиночные пикеты с целью, как он сам заявляет, продемонстрировать абсурдность статьи 212.1 Уголовного кодекса России, предусматривающей до 5 лет лишения свободы за "неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий".

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Ранее по этой статье к двум с половиной годам колонии был приговорен Ильдар Дадин. Еще трое активистов, которым были предъявлены подобные обвинения, эмигрировали из России.