Боевики "приговорили" представителя ООН "за военные преступления", освободить отказываются

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, накануне заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу Украина еще раз предложила боевикам освободить 25 тяжелобольных украинцев, которых удерживают в ОРДО, и выразила готовность передать 50 граждан, чтобы только разблокировать вопрос заложников.

«В ответ услышали, что представитель ООН Ю.Супрун «осужден за военные преступления» (вопрос каким псевдосудом - остается риторическим), а историк И.Козловский - шпион и изготавливал боеприпасы...», - сообщила Геращенко.

«Абсурдность этих заявлений очевидна и только подчеркивает, с кем вынужденно должны общаться ради освобождения украинцев», - сетует она.