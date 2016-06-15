В Днепре правоохранители изъяли большой арсенал оружия, вывезенного из района АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оружие нашли в частном гараже на территории одного из гаражных кооперативов. Также задержана группа жителей Днепра, причастных к незаконному хранению и сбыту оружия и боеприпасов.

Согласно сообщению, правоохранители изъяли: 2 огнемета «Шмель»; 12 гранатометов РПГ-26; пистолет-пулемет Судаева; снайперскую винтовку Драгунова; пистолет ТТ; два подствольных гранатомета; 70 гранат РГД и Ф-1, 7 ящиков патронов калибра 7,62 мм по 1720 штук; 3 ящика патронов калибра 5,45 мм по 2100 штук.

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Также в гараже обнаружены 2 противотанковые мины; 120 гранат к подствольным гранатометам, 17 выстрелов «ВОГ»; патроны к станковому пулемету – 2 цинки; 25 снаряженных магазинов к автомату «Калашникова», 4 выстрела к пушке калибра 40 мм; танковый снаряд калибра 120 мм; 4 бронежилета и тому подобное.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 410 (похищение, присвоение, военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается комплекс неотложных следственных действий.