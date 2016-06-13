На Луганщине суд приговорил боевика к 3 годам заключения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в начале мая 2014 года житель Луганской области добровольно вступил в ряды непредусмотренного законом вооруженного формирования, действовавшего на территории г. Вахрушево, и принимал активное участие в его деятельности.

Читайте такжеЗадержанный на Донбассе пулеметчик "ДНР" заявил об убийстве более 20 украинских воинов под Иловайском (видео)

Имея при себе огнестрельное оружие, осужденный осуществлял охрану зданий, где находились члены незаконных вооруженных формирований.

Новопсковський районный суд Луганской области 10 июня признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и приговорил к 3 годам заключения.