На Житомирщине СБУ заблокировала ретрансляцию запрещенных российских телеканалов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Так, ретрансляцию двух десятков запрещенных российских телеканалов блокировали в Иршанске Житомирской области сотрудники СБУ совместно с представителем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Местный предприниматель ретранслировал в собственной телекоммуникационной сети каналы "СТС", "Рен-Тв", "Москва. Доверие", "Тв Шансон", "ТНТ" и другие, которые распространяют российскую пропаганду и искаженно трактуют события, происходящие в Украине.

Служба безопасности Украины в конце прошлой недели официально предостерегла частного предпринимателя, и в случае дальнейшей ретрансляции запрещенных и неадаптированных телеканалов его действия будут квалифицироваться по статьям 109 (призывы к свержению конституционного строя) и 110 (посягательство на целостность государства) Уголовного кодекса Украины.