Сдаешь квартиру - плати налоги

Государственная налоговая администрация в г. Киеве призывает арендодателей жилья платить налоги.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в г. Киеве, работниками налоговых органов столицы проводится мониторинг средств массовой информации, в которых размещаются объявления о сдаче в аренду жилья. Данные мониторинга тщательным образом анализируются, полученная информация проверяется на местах специально сформированными из работников инспекций и представителей правоохранительных органов мобильными рабочими группами. Для выяснения факта аренды жилья налоговики проводят опросы жильцов домов.

Недавно такая проверка проводилась в одном из жилых домов на проспекте Академика Глушкова. В ходе проверки по указанному адресу факт аренды квартиры подтвердился. Из объяснений, которые предоставили арендатор и арендодатель, стало понятно, что владелец квартиры получил доход от сдачи в аренду жилого помещения в сумме 45 тыс. грн., но не задекларировал его и не оплатил в бюджет налог с доходов физических лиц в сумме 6 тыс. 750 грн. В результате проведенной налоговиками работы налог оплачен в полном объеме и поступил в бюджет.

Государственная налоговая администрация в г. Киеве сообщает, что о фактах правонарушений при сдаче в аренду недвижимости можно сообщить по телефону: 236-16-63. Номера телефонов ГНИ в районах столицы размещены на веб-сайте ГНА в г. Киеве: www.kyivsta.gov.ua (рубрика-баннер «Полезная информация»).