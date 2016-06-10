МИД обнародовало советы по безопасности на Евро - 2016 для украинских туристов во Франции



Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в связи с проведением с 10 июня по 10 июля во Франции Чемпионата Европы по футболу 2016 года ожидают прибытия большого количества иностранцев.

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Ввиду этого внешнеполитические ведомства иностранных государств публикуют советы болельщикам, которые планируют принять участие в мероприятиях чемпионата (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Болгария, Ирландия, Нидерланды, Хорватия, Чехия и др.).

МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют поездки в эту страну, обращать внимание на то, что ситуация по безопасности в местах проведения чемпионата может внезапно обостриться в любой момент. Стадионы, фан-зоны, развлекательные заведения (особенно те, в которых будут транслироваться матчи), популярные туристические места, общественный транспорт на территории Франции и соседних государств могут стать потенциальными мишенями для террористов.

Во Франции продлен срок действия режима чрезвычайного положения до конца июля 2016 года. Режим чрезвычайного положения предусматривает усиленный пограничный и таможенный контроль на всех границах Франции, определенные ограничения прав и свобод граждан в части проведения массовых собраний и посещения отдельных мест, а также предоставление разрешения правоохранительным органам на осуществление административных обысков. В то же время, Шенгенское законодательство продолжает действовать без ограничений на территории Франции.

Гражданам Украины во время пребывания во Франции на период проведения Евро-2016 рекомендуется соблюдать следующие советы:

- проявлять повышенную бдительность и осторожность в общественных местах и при использовании общественного транспорта; по возможности избегать мест массового скопления людей;

- следовать инструкциям местных властей, особенно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, быть готовыми к проверке документов и личному контролю представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

- постоянно следить за сообщениями в СМИ и официальных источников о Евро-2016 и учитывать возможную обновленную информацию при планировании своих дальнейших действий и маршрутов передвижения по стране;

- оставаться на связи со своими родными и предусмотреть надежные каналы связи в случае наступления чрезвычайной ситуации.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Франции гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины во Франции по телефону: +33 (0) 143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua, на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57.