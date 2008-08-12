Минобороны Украины ведет переговоры с компаниями США

Министерство обороны Украины ведет переговоры с компаниями США для открытия кредитной линии в 1 млрд. 570 тыс. долларов на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, об этом заявила директор Департамента строительства Министерства обороны Украины Татьяна АМОСОВА на совещании по вопросам обеспечения жильем военнослужащих ВСУ в 2008 году.

Говоря о перспективных путях решения жилищного вопроса, Т.АМОСОВА отметила привлечение иностранных кредитных ресурсов.

По ее словам, такие кредиты уже согласилась предоставить Чешская кредитная компания на сумму 1 млрд. евро, начиная с 2009 года.

Также директор Департамента строительства заметила, что достаточно плодотворным должно стать сотрудничество с южнокорейскими компаниями, которые имеют опыт застройки освобожденных военных городков.

Кроме того, по словам Т.АМОСОВОЙ, Департамент строительства ведет переговоры с соответствующими структурами в США об открытии Министерству обороны Украины кредитной линии на сумму 1 млрд. 570 млн. грн., что позволит построить около 75 тысяч квартир и полностью снять проблему обеспечения военнослужащих служебным жильем на ближайшие 50 лет. В связи с этим Т.АМОСОВА заметила, что погасить этот кредит Минобороны сможет в течение 15 лет.