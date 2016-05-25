Новый виток репрессий в оккупированном Крыму: В Бахчисарае пропал член Меджлиса

10:26, 25 мая 2016
Общество
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В оккупированном Крыму в Бахчисарае пропал крымский татарин, член регионального Меджлиса Эрвин Ибрагимов.

фото: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Наджие Феми.

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"В Бахчисарае пропал крымский татарин, экс-депутат горсовета, член регионального Меджлиса Эрвин Ибрагимов. Его машина найдена брошенной посреди дороги. Родители ничего не знают о его местонахождении. На связь не выходит", - сообщил он.

Напомним, с начала оккупации Крыма правозащитные организации множество раз заявляли о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове. Чаще всего им подвергаются противники российской "власти", среди которых крымские татары.

В конце апреля была запрещена деятельность главного представительского органы крымских татар – Меджлиса. Его заподозрили в "экстремизме". Запрет Меджлиса уже вызвал массу жестких протестов со стороны европейских институций и правозащитных организаций.

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