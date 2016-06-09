Курсанты одесского военно-морского факультета проходят стажировку на борту польского корабля

Курсанты 2 и 3 курсов факультета Военно-морских сил Одесской морской академии приступили к стажировке на борту учебного корабля ВМС Польши "Водник" в Гдыне.

Всего стажируются 10 курсантов, передает dumskaya.net. Как сообщили в пресс-центре украинского флота, стажировка продлится до конца июля. Украинские курсанты вместе с коллегами других европейских стран посетят порты Португалии, Испании, Черногории и Ирландии. Стажировка проходит в рамках программы НАТО по совершенствованию военного образования (Defenсe Education Enhancement Program – DEEP).

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