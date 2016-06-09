Курсанты одесского военно-морского факультета проходят стажировку на борту польского корабля
12:38, 09 июня 2016Общество
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Курсанты 2 и 3 курсов факультета Военно-морских сил Одесской морской академии приступили к стажировке на борту учебного корабля ВМС Польши "Водник" в Гдыне.
Стажировка проходит в рамках программы НАТО / Фото wikipedia.org
Всего стажируются 10 курсантов, передает dumskaya.net.
Как сообщили в пресс-центре украинского флота, стажировка продлится до конца июля.
Украинские курсанты вместе с коллегами других европейских стран посетят порты Португалии, Испании, Черногории и Ирландии.
Стажировка проходит в рамках программы НАТО по совершенствованию военного образования (Defenсe Education Enhancement Program – DEEP).
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