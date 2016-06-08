Дорогами Европы украинцы-участники АТО и спортсмены преодолеют 10 тысяч километров с благотворительной целью (фото)

Как рассказал в интервью собственному корреспонденту УНИАН во время пребывания в Бельгии организатор благотворительного велопробега "Украинцы в Европе", участник АТО Константин Самчук, команда, которая стартовала 15 мая в Львове, уже проехала Польшу, Чехию, Германию, Нидерланды и сейчас – Бельгию.

"Мы сделали на пределе человеческих возможностей это мероприятие для того, чтобы потом это внимание конвертировать в реальную помощь семьям погибших, раненым, переселенцам. Мы собираем средства для помощи пострадавшим. У нас есть список своих подшефных, которым мы помогаем в конкретной ситуации", - пояснил цель проекта Самчук.

По словам участников велопробега, за день они проезжают 130-150 км, иногда - до 200, встречаются с украинской диаспорой, активистами, местным населением.

Спортсмен Александр Чупринюк в свою очередь рассказал, что по состоянию на сегодняшний день удалось собрать не так много средств. "Эти 10 тыс. километров, которые мы хотим проехать за 100 дней, мы посвящаем всем украинцам. Мы лично благодарны волонтерам, которые помогали здесь, в Европе. Это украинская диаспора, это – европейцы, которые помогали материально и во время Майдана, и во время войны. Если бы не их помощь, реально линия фронта могла бы быть намного западнее, чем она есть сейчас. Поэтому мы надеемся, что на наши встречи будет приходить больше людей, резонанс от нашего велопробега с каждым днем увеличивается, и я надеюсь, что мы выполним поставленную цель – собрать 100 тысяч евро за 100 дней", - детализировал он.

Далее велосипедисты планируют проехать Люксембург, Францию, Испанию, Португалию и затем вдоль побережья Средиземного моря вернуться в Украину через Испанию, Францию, Италию, Словению, Хорватию, Венгрию, Румынию, Молдавию, чтобы финишировать на день Независимости Украины в Одессе.

По словам Чупринюка, в Берлине не обошлось и без провокаций со стороны пророссийских активистов. "В Берлине нас постоянно сопровождала полиция, потому что боялись провокаций со стороны пророссийских активистов – там очень активно работает российское лобби. Действительно, были незначительные провокации. Так, переселенцы из Казахстана, которые находятся там на социальном обеспечении, в состоянии алкогольного опьянения пытались что-то нам сказать, как-то задеть. Но мы не повелись на эти провокации, ответили "Слава Украине! Героям слава!" Полиция их быстро угомонила", - рассказал спортсмен.

Чупринюк подчеркнул, что одна из задач велопробега – поднять проблему реабилитации воинов, принимавших участие в АТО. "Хочется, чтобы Европа, европейские страны, у которых хорошая медицина, которые имеют специалистов в области военной реабилитации, включились в этот процесс и помогли нам, научили наших волонтеров, медиков, как это делать правильно, потому что в Украине это - большая проблема", - подчеркнул он.

В свою очередь Семчук добавил, что еще одной целью велопробега является популяризация Украины, ведь "не так много европейцев знают о нашей стране". "Не говоря уже о последних событиях, они даже не знают, где она находится", - подчеркнул он.

Постоянный представитель Украины при ЕС, посол в Бельгии Николай Точицкий во время выступления в рамках встречи участников велопробега с украинской диаспорой в Бельгии выразил убеждение, что такие меры "должны быть флагманом деятельности общества как такового". "Говорю это не просто так, потому что у меня есть брат, который был добровольцем и вернулся. Знаю эти все проблемы не из книжек. Это - важная акция с точки зрения привлечения внимания общественности в каждой стране: даже если мы одного бельгийца или нидерландца убедим, это уже много", - сказал он.