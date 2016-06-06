Пограничникам повысят зарплаты: контрактник будет получать от семи тысяч гривень
15:10, 06 июня 2016Общество
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После повышения зарплата младшего офицера составит около 9,5 тысячи гривень в месяц.
Пограничникам повысят зарплаты / dpsu.gov.ua
Об этом в своем Facebook написал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.
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"Госпогранслужба получила финансирование для выплаты достойного денежного содержания для личного состава. Как и обещал Президент Украины 28 мая, отныне контрактник будет получать минимум 7 тысяч гривень. Младшие офицеры - около 9,5 тысяч гривень" – сообщил Олег Слободян.
По его мнению, это хорошая перспектива продолжить службу в ведомстве для патриотически настроенной молодежи.
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