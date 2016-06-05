Адвокат российского ГРУшника Соколовская заявила, что будет судиться с военным прокурором Матиосом

Так она отреагировала на слова Матиоса о том, что Соколовская посетила Москву и оттуда координировалась, и "вряд ли она сможет это опровергнуть", передает 112 Украина.

"Действительно, не то что затягивание, а систематические синхронизированные действия, которые координировались адвокатским объединением, расположенным возле центрального офиса ФСБ в Москве на Лубянке, которую возглавляет выпускник юридического института ГРУ ВС РФ, который координировал действия с одним из адвокатов. Соколовская может судиться со мной. Она посещала и координировала свои действия", - заявил Матиос в эфире 112 Украина.

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Соколовская такие обвинения опровергает.

"Я уже почти привыкла к высказываниям, которые не имеют ничего общего с реальностью и являются полной чушью со стороны главного военного прокурора, поэтому я не удивилась. Я как гражданка Украины имею право находиться в любой стране. Я не ограничена в праве передвижения и каких-либо действиях или общении с любыми работниками или юридическими компаниями, которые имеют определенные связи с ФСБ, я ни разу не имела", - отметила она.

В ответ на это она интересуется, откуда военной прокуратуре известно о ее перемещении.

"В этом случае мне интересна позиция государства Украина в лице президента и главного военного прокурора, каким образом им известно, где именно я была. Неужели в отношении меня велись оперативно-розыскные действия или негласные следственные действия, или вмешивались в мою адвокатскую деятельность - каким образом им вообще известна информация о моем пребывании в той или иной стране", - сказала Соколовская.

На вопрос, будет ли она судиться с Матиосом, адвокат ответила утвердительно и допустила, что среди ответчиков также будет "гарант Конституции" - президент Петр Порошенко.

"Нужно прекратить все эти действия со стороны чиновников, и думаю, что буду судиться, и среди ответчиков будет не только один господин Матиос, потому что я очень хорошо слушала пресс-конференцию нашего гаранта Конституции", - заявила Соколовская.

На уточняющий вопрос, точно ли она решила судиться с Порошенко, Соколовская ответила: "Время покажет". На вопрос, когда она будет подавать иск против Матиоса, адвокат ответила: "Я пока не знаю, когда это будет. Но в ближайшее время вы об этом узнаете".