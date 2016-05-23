Адвокат российского ГРУшника Александрова допускает, что будет просить о помиловании

Об этом в комментарии УНИАН сказал адвокат Александрова Валентин Рыбин.

Он отметил, что приговор украинского суда в отношении ГРУшников вступает в силу во вторник, 24 мая.

По словам адвоката, возможным является вариант развития событий, когда Александров и Ерофеев будут просить президента Украины Петра Порошенко о помиловании, однако это не окончательный выбор защиты.

«То, что (адвокат Оксана) Соколовская говорит, что будет обращаться с ходатайством о помиловании, - это еще не факт. Я бы не хотел комментировать ее действия, но хочу заметить, что для осужденных не обязательно определять вину для того, чтобы подать ходатайство о помиловании, достаточно вступления в силу приговора», - сказал Рыбин.

Он сказал, что не исключает вариант обмена российских спецназовцев на незаконно осужденную в РФ Савченко с последующим отбыванием наказания на родине.

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По словам Рыбина, «помилование - это только один из вариантов, может быть задействована процедура обмена для отбывания наказания на родине, может быть процедура выдачи с последующим помилованием Александрова и Ерофеева российским президентом. Все эти варианты обсуждаются и сопоставляются с точки зрения времени, оперативности, безопасности. К тому же, сегодня приговор в силу еще не вступил, поэтому не стоит отказываться от варианта с апелляцией», - подчеркнул адвокат.

«Все будет зависеть от договоренностей на политическом уровне между Украиной и Россией», - подчеркнул Рыбин.

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать России Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

24 апреля Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

Задержанные на Донбассе российские спецназовцы Александров и Ерофеев 18 апреля были приговорены к 14 годам лишения свободы.

Сегодня, 23 мая, адвокат Ерофеева Оксана Соколовская написала в Facebook, что приговор Голосеевского райсуда Киева о спецназовцах вступил в силу сегодня. «Сегодня вступил в силу приговор Голосеевского райсуда. Киева в отношении Ерофеева и Александрова. Апелляция стороной защиты подана не была», - заявила адвокат. «Соответственно, в ближайшее время будет подано ходатайство о помиловании граждан Российской Федерации президенту Украины в порядке, предусмотренном указом президента», - сказала Соколовская.