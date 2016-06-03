В Службе безопасности опровергают сообщения ООН о пытках над задержанными в "ЛНР" и "ДНР"

Об этом сообщил начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в комментарии журналистам по итогам двусторонней встречи с помощником генерального секретаря ООН Иваном Шимоновичем.

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"Это не соответствует действительности. Насколько мне известно, на сегодня в производствах, которые находятся в расследовании Главного следственного управления СБУ около 40 лицам избрана мера пресечения содержание под стражей. Нами всего осуществляется расследование в отношении около 980 человек, и более 330 уже есть обвинительные приговоры. Из других материалов или переданы в суд, или продолжается досудебное следствие", - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, Шимонович на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине заявил о сотнях случаев совершения пыток как на временно оккупированной территории Украины, так и на контролируемой украинской властью.

"Насчет точных цифр... могу сказать, что мы задокументировали обвинения в отношении сотен случаев пыток", - отметил Шимонович.

По его словам, речь идет о случаях на территории, которая контролируется вооруженными боевиками, но также и определенные случаи, которые произошли на территории, контролируемой правительством Украины.

25 мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы. Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку Украиной, поскольку им отказали в доступе к некоторым местам лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины. 26 мая СБУ не допустила миссии подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.