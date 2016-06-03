В Харькове неизвестные избили общественного активиста
В Харькове неизвестные избили активиста организации "Громадська варта" Валентина Быстриченко.
Пр этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По сведениям полиции, 2 июня в 23:00 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в городе Харькове поступило сообщение о том, что на улице Малоджанкойськой неизвестные напали на мужчину.
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Правоохранителям 31-летний потерпевший пояснил, что он возвращался домой, неожиданно услышал, что кто-то бежит за ним, а когда повернулся, увидел двух неизвестных. Мужчины без объяснений набросились на него и начали бить.
У пострадавшего врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и почек. В настоящее время мужчина находится в больнице.
На данный момент решается вопрос о квалификации статьи, по которой данное событие будет внесено в Единый реестр досудебных расследований.