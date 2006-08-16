Погода на 17-21 августа

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°; в южной и восточной части ночью 17-22°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 11-16°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 18-19 августа - переменная облачность. Без осадков, только в западных, а днем 19 августа и в северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный и юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму ночью 17-22°, днем 31-36°, в западных областях ночью 12-17°, днем 23-28°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 26-31°.

20-21 августа в западных, местами в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура на юге и востоке ночью 16-21°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 29-34°, в западных и северных областях 23-29°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер слабый. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

18-19 августа - переменная облачность. Без осадков, только днем 19 августа местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Днем 20 августа и ночью 21 августа местами кратковременный дождь, гроза. В остальное время без осадков. Температура ночью 12-17°; днем 20 августа 24-29°, 21 августа 22-27°.