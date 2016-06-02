Львовский горсовет будет выплачивать стипендии детям погибших на Грибовичской свалке спасателей
Львовский городской совет будет выплачивать ежемесячные стипендии детям погибших на Грибовичской свалке спасателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила председатель Сиховской райадминистрации Львова, заместитель председателя городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ирина Маруняк.
По ее словам, ежемесячные стипендии, в размере 4 тыс. грн каждому, будут выплачиваться из городского бюджета пяти детям погибших спасателей до достижения совершеннолетия.
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"Эти спасатели действительно герои. И если дети будут дальше учиться, то такая помощь будет выплачиваться до 23 лет», – отметила Маруняк.
Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичском полигоне бытовых отходов вблизи Львова вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и работник львовского коммунального предприятия «Збиранка».
На следующий день из под завалов достали тела трех спасателей.
Поиски коммунальщика продолжаются.