Львовские спасатели возобновили поиск пропавшего на Грибовичской свалке коммунальщика

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, решение о возобновлении поисковых работ было принято на заседании комиссии по вопросам техники безопасности и чрезвычайных ситуаций после заслушивания отчета специалистов относительно состояния склона свалки.

Поисковые работы начаты со стороны лесного массива свалки.

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К поисковым работам привлечены 55 спасателей и 3 единицы спецтехники.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Львовской области, родственники 60-летнего пропавшего инженера-эколога львовского коммунального предприятия "Збиранка", которое обслуживает территорию Грибовицкой свалки, сообщили, что мужчина 30 мая ушел на работу, последний раз с ним общались в этот же день около 13.30, после чего мужчина исчез и с ним нет связи.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали трое спасателей и работник львовского коммунального предприятия "Збиранка".

Трех спасателей нашли мертвыми.