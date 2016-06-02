Жители Днепра первыми в Украине смогут оценить работу патрульных с помощью мобильного приложения
16:30, 02 июня 2016Общество
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С августа жители Днепра смогут давать оценку работе патрульных с помощью мобильного телефона.
Жители Днепра смогут оценить работу патрульных благодаря мобильному приложению / Фото УНИАН
Об этом сообщили сотрудники управления патрульной полиции Днепропетровска, передает местный сайт 056.
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Отмечается, что команда научно-инженерного центра разработала программу "Моя полиция" - это бесплатное мобильное приложение, которое устанавливается на смартфоны и позволяет гражданам принимать активное участие в работе полиции.
Жители Днепропетровска будут первыми в Украине, кто сможет протестировать приложение.
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