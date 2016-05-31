В Днепре правоохранители изъяли 60 т металлолома с площадки нелегального предприятия

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Установлено, что к незаконной деятельности причастно одно из предприятий Киевской области, зарегистрированное в г. Ирпень. Разрешительная документация на проведение операций с ломом черного металла у предприятия отсутствует.

Предприятие осуществляло закупку металлолома от населения и промышленных предприятий за наличные.

Незаконно собранный металлолом отправлялся грузовыми автомобилями и железнодорожным транспортом на металлургические предприятия Днепропетровской области и в другие регионы страны.

Следственным управлением ГУНП в области открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса ("нарушение порядка осуществления операций с металлоломом").

Следствие продолжается, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного правонарушения.