В прокуратуре рассказали подробности убийства адвоката Лойко

Об этом сообщает "Сегодня".

Как рассказал начальник отдела облпрокуратуры Максим Саксонов, в рамках досудебного расследования уже удалось установить, что двое мужчин сговорились, чтобы убить и ограбить юриста. Причем один из преступников был знаком с Лойко и не раз бывал у него в гостях.

В результате сообщники договорились о встрече со своей жертвой. И во время разговора знакомый схватил адвоката за шею и начал душить, в то время как его подельник держал несчастного за руки. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной смерти Виктора Лойко стало острое расстройство кровообращения, вызванное сдавливанием шеи.

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По данным гособвинителей, совершив убийство, преступники обыскали квартиру и украли деньги, украшения, технику на общую сумму 350 000 грн. Вскоре одного из злоумышленников — 37-летнего мужчину — нашли мертвым в Одессе: при нем были ювелирные изделия, принадлежавшие Лойко. Что же касается его сообщника, 25-летнего иностранца удалось задержать в Киеве, и сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

За умышленное убийство из корыстных мотивов по предварительному сговору парню грозит пожизненное заключение. Сейчас продолжается досудебное расследование.