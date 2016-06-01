В Днепропетровской области дети погибших бойцов АТО получат сертификаты на бесплатное лечение и обучение

Такой подарок ко Дню защиты детей подготовили частные предприниматели области, передает ИА "МОСТ-ДНЕПР".

"Предприниматели области подготовили подарки ко Дню защиты детей. Мальчикам и девочкам из семей погибших бойцов АТО, а также тех, кто получил тяжелые ранения в боях, вручат сертификаты на бесплатные медицинские и образовательные услуги", - сказал первый заместитель председателя Днепропетровской областной госадминистрации Олег Кужман.

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Дети смогут обследоваться и пройти лечение в шести клиниках области.

Василий Мищук, который работает стоматологом в одном из этих медучреждений, отметил, что сам прошел АТО. "Там мне приходилось закрывать глаза своим собратьям. Они были настоящими патриотами, которые до последнего боролись за независимость нашей страны. Почти у каждого из них были семьи, дети. Сегодня хочется просто поддержать семьи героев, хотя бы так их отблагодарить".

Также ребята из семей участников АТО смогут пройти бесплатные обучающие тренинги. Они помогут определиться с будущей специальностью.

Сертификаты получат более 160 детей.