Грузия по-прежнему снабжает Сочи электроэнергией

19:56, 08 августа 2008
Общество
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Война - войной...

Грузия с началом боевых действий в Южной Осетии не прекратила экспортировать излишки электроэнергии в Россию и по-прежнему снабжает Сочи в рамках действующего контракта, заявил в пятницу РИА Новости источник в электроэнергетической отрасли РФ.

"Грузины до сих пор поставляют электроэнергию в Россию, снабжая, в частности, Сочи", - сказал собеседник агентства.

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