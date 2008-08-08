Грузия по-прежнему снабжает Сочи электроэнергией
19:56, 08 августа 2008Общество
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Война - войной...
Грузия с началом боевых действий в Южной Осетии не прекратила экспортировать излишки электроэнергии в Россию и по-прежнему снабжает Сочи в рамках действующего контракта, заявил в пятницу РИА Новости источник в электроэнергетической отрасли РФ.
"Грузины до сих пор поставляют электроэнергию в Россию, снабжая, в частности, Сочи", - сказал собеседник агентства.
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