Грузия по-прежнему снабжает Сочи электроэнергией

Грузия с началом боевых действий в Южной Осетии не прекратила экспортировать излишки электроэнергии в Россию и по-прежнему снабжает Сочи в рамках действующего контракта, заявил в пятницу РИА Новости источник в электроэнергетической отрасли РФ.

"Грузины до сих пор поставляют электроэнергию в Россию, снабжая, в частности, Сочи", - сказал собеседник агентства.