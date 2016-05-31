Обвал на Грибовичской свалке: судмедэксперт назвал причину смерти одного из пожарных

Один из четырех людей, оказавшихся под завалом на Грибовичской свалке возле Львова, пожарный из Жовковского райотдела Юрий Рыжий, задохнулся через пять минут после обвала мусора. Об этом сообщил судмедэксперт Жолковского райотдела полиции Александр Иванов, проводивший предварительную экспертизу, передает Zahid.net.

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Тело 29-летнего Юрия нашли сегодня в 300 м от места, где произошел обвал. Он получил многочисленные ожоги тела, а также носоглотки, которые были несовместимы с жизнью. По словам эксперта, оказавшись под завалом, пожарник просто задохнулся.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке после завершения тушения пожара во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали люди. По данным департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, под завалом оказались трое спасателей ГСЧС и работник львовского коммунального предприятия "Збиранка", которое занимается эксплуатацией городской свалки в селе Большие Грибовичи.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Поисково-спасательные работы продолжаются, к ним привлечено 475 человек и 63 единицы техники, а также кинологические расчеты.