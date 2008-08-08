Из-за событий в Грузии обвалился российский рынок акций

События в Грузии стали одним из основных факторов падения российского рынка. Так прокомментировал текущую ситуацию на российском фондовом рынке вице-президент и инвестиционный управляющий КУА «Foyil Asset Management» Дмитрий МОШКАЛО.

По его словам, на российский фондовый рынок сегодня решающее влияние оказывает геополитический фактор, в частности обострение отношений с США, и как его продолжение – российско-грузинский конфликт.

«Сегодня уже вполне очевидно, что на процесс вывода активов нерезидентов с российского фондового рынка оказывают влияние не какие-то макроэкономические факторы, в частности снижение цен на энергоносители, а геополитика, в частности ситуация в Грузии», - отметил Д.МОШКАЛО.

По его мнению, подобная ситуация не принесет украинскому фондовому рынку ничего хорошего, так как нельзя отрицать дальнейшей эскалации конфликта в Грузии, которая только ускорит процесс вывода активов нерезидентов с фондового рынка Российской Федерации.

«С одной стороны, мы уже почти достигли «дна», с другой стороны, Украина всегда воспринималась западными инвесторами как часть РФ. Поэтому будем надеяться, что в 2007 году произошло «распараллеливание» рынков, и сейчас оно закрепится окончательно», - сказал Д.МОШКАЛО.

Как сообщал УНИАН, российский фондовый индекс РТС рухнул к 15:11 мск на 4,15% - до 1766,11 базисных пункта.