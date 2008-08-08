ФРГ поможет в ликвидации последствий наводнения в Украине

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ заверяет, что Германия приобщится к ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины в рамках гуманитарной помощи ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом посол сказал во время встречи с в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимиром ХАНДОГИЕМ.

Г.-Ю.ГАЙМЗЁТ выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием.

Также во время встречи обсуждались вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, двустороннего экономического сотрудничества, в частности, относительно подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.