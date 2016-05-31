Судья по делу экс-беркутовцев во второй раз отказался менять присяжных

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на заседании адвокат Александр Горошинский подал ходатайство об отводе всех пяти присяжных, выразив сомнение в их беспристрастности, поскольку ранее они заявляли о самоотводе, а впоследствии согласились дальше работать, хотя обстоятельства, на которые они ссылались при самоотводе (низкая оплата труда), не изменились.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая пятеро присяжных по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут" заявили самоотвод. Они объяснили свое решение малой наградой, которая составляет от 40 до 60 грн за одно судебное заседание. Также присяжные заявили об отсутствии компенсации за проезд Киевом до Святошинского райсуда. Суд не удовлетворил самоотвод присяжных.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Павла Зинченко и Сергея Аброскина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

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10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.