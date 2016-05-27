Дело экс-беркутовцев: суд не разрешил самоотвод присяжных и призвал власти платить им больше

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья Сергей Дячук заявил, что малый размер денежного вознаграждения присяжным не является основанием для самоотвода.

Также судья выразил надежду, что власть прислушается к проблеме низкой оплаты труда присяжных и оценивать ее на уровне с профессиональными судьями.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая пятеро присяжных по делу бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года, заявили самоотвод. Они объяснили свое решение малой оплатой, которая составляет от 40 до 60 грн за одно судебное заседание. Также присяжные заявили об отсутствии компенсации за проезд по Киеву до Святошинского райсуда.

Если бы суд удовлетворил самоотвод присяжных, это означало бы рассмотрение дела сначала.

Справка УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Павла Зинченко и Сергея Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.