Львовский УКРОП инициирует созыв внеочередной сессии горсовета из-за ситуации на Грибовичской свалке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции УКРОПа в городском совете Игорь Телишевский.

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«Фракция УКРОПа призывает всех своих коллег завтра, в 14.00, заставить чиновников посмотреть в глаза львовянам и рассказать наконец правду, почему Грибовичи стали зоной экологического бедствия», – написал Игорь Телишевский.

Подписи депутатов за проведение сессии будут собирать в офисе Львовского УКРОПа.

Игорь Телишевский отметил, что никому из чиновников, которые на протяжении многих лет пытались не видеть проблем на Грибовичской мусоросвалке и игнорировали инвесторов, которые хотели наладить переработку отходов, не удастся избежать ответственности.