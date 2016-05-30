Львовский УКРОП инициирует созыв внеочередной сессии горсовета из-за ситуации на Грибовичской свалке
Фракция «Украинского объединения патриотов – УКРОП» во Львовском городском совете инициирует созыв внеочередной сессии 31 мая в связи с событиями на Грибовичской свалке, где в результате оползня под завалом оказались спасатели, среди которых – укроповец Андрей Вненкевич.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции УКРОПа в городском совете Игорь Телишевский.
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«Фракция УКРОПа призывает всех своих коллег завтра, в 14.00, заставить чиновников посмотреть в глаза львовянам и рассказать наконец правду, почему Грибовичи стали зоной экологического бедствия», – написал Игорь Телишевский.
Подписи депутатов за проведение сессии будут собирать в офисе Львовского УКРОПа.
Игорь Телишевский отметил, что никому из чиновников, которые на протяжении многих лет пытались не видеть проблем на Грибовичской мусоросвалке и игнорировали инвесторов, которые хотели наладить переработку отходов, не удастся избежать ответственности.