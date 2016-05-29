Поклонская проверит на "экстремизм" украинское радиовещание в оккупированном Крыму

Об этом заявила так называемый прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская, передает Крым.Реалии.

"В настоящее время в прокуратуре пока нет информации о том, что в Крыму есть какие-то радиоволны, радиосигналы, которые носят в себе признаки экстремизма. Поэтому в настоящее время официальной такой информацией мы не располагаем", – сказал Поклонская.

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"Но мы подготавливаем поручение – промониторить ситуацию в этом направлении, и если будут установлены определенные обстоятельства, определенные факты, то будет проведена проверка наличия в этих трансляциях признаков экстремизма и приняты все меры реагирования для того, чтобы техническими средствами заблокировать данное вещание", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, с 26 мая на территории оккупированного Крыма начало вещание украинское радио УР-1 на частоте 101.4 FM. Украинская радиоволна на радиоприемниках подписана "Слава Украине!".