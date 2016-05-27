"Украинское радио" начало вещание на оккупированный Крым

Украинская радиоволна на радиоприемниках подписано «Слава Украине!», сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

«Впервые за два года аннексии крымчане снова услышали украинское слово и голос своей Родины. Отныне он уверенно будет звучать в Крыму. Только что мы восстановили украинское национальное вещание на территории временно оккупированного Крыма! Я получаю сообщения из Джанкоя и Красноперекопска – Украину слышат в приемниках, люди говорят, что сигнал хороший», – рассказал председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

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Отмечается, что 18 мая регуляторный орган утвердил конкурсные условия и принял решение об объявлении конкурса на получение лицензии на вещание с использованием свободных радиочастот в Херсонской области. Лицензию на вещание получило украинское радио УР-1.

Как добавил Андрей Гордеев, уже выделен земельный участок на территории Генического района для постройки новой башни, которая будет оснащена мощным передатчиком. Таким образом украинское теле - и радиовещанием покроет все приграничные районы Херсонщины и АР Крым.