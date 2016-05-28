СМИ: Спецслужбы РФ используют "воров в законе" для дестабилизации криминогенной обстановки в Украине

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вадим Троян в статье для ZN.UA.

По его словам, среди "воров в законе" и "уголовных авторитетов" есть граждане не только Украины, но также Грузии, Азербайджана, Армении, и больше всего - Российской Федерации.

"В Украине прослеживается насыщение и активизация деятельности организаторов и руководителей преступных группировок, получивших гражданство и статус "вора в законе" на территории Российской Федерации. В связи с этим они находятся под влиянием спецслужб РФ и используются последними для сбора информации и дестабилизации криминогенной обстановки в регионах Украины", - отметил Троян.

Он утверждает, что все чаще поступает информация о создании лидерами уголовной среды собственной контрразведки, в состав которой входят настоящие профессионалы - бывшие работники правоохранительных органов, заблаговременно нейтрализующие активность специальных служб и подразделений.

"Почти у каждого более или менее влиятельного "вора в законе" есть высокопоставленный покровитель, а иногда - и связи с представителями медиа, которые по заказу организовывают размещение нужных публикаций, в том числе таких, которые дискредитируют то или иное должностное лицо", - заявил Троян.

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Он констатирует, что отдельные преступные группировки созданы для обеспечения экономических интересов олигархично-монополистического капитала и финансируются с неподконтрольной государственной власти части Украины.

Кроме того, по его словам, противоправная деятельность участников преступной организации нацелена чаще всего на получение прибыли от незаконного использования легальной экономики и коррупционных схем, т.е. имеет целью системное разворовывание национального богатства.

"В Верховную Раду подан законопроект №1188 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности для "воров в законе" и преступлений, совершенных преступными группировками). Принятие этого закона могло иметь историческое значение как внутри нашего государства, так и на международном уровне. Но 17 мая 2016 года закон отклонили. Не голосовали (возможно, из личных или политических убеждений) депутаты, которые не поняли или не хотели понять важности такого решения. Это "Оппозиционный блок", "Відродження" (один голос - "за"), "Воля народа", фракция Радикальной партии", - говорится в статье.

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"Мы рассчитываем, что законодатели обязательно снова представят новый законопроект в парламент. Мы не отступим от своих убеждений, которые состоят в том, что за организацию и руководство криминалом несут ответственность т.н. воры в законе и уголовные авторитеты. А значит, наказание их должно быть суровым и неизбежным. Основой этих изменений вновь станет норма, согласно которой "вор в законе" приобретет свой соответствующий уголовный статус и в правовом смысле, с четким юридическим определением", - отмечает Троян.