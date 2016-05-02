Россия перебрасывает в Луганск спецподразделение "Рысь" для усиления давления на главаря "ЛНР" - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте.

"Для усиления давления на криминальное окружение "председателя ЛНР" И.Плотницкого, прекращения деятельности бандитских группировок и сохранения контроля за действиями подконтрольных Кремлю руководителей, на 3 мая с.г. в г. Луганск запланировано прибытие подразделения специального отряда быстрого реагирования "Рысь" федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Командир отряда - полковник Владислав Ершов", - говорится в сообщении.

По данным разведки, срок выполнения задач российских спецназовцев составляет один месяц. "Подразделение оперативно подчиняется Центру территориальных войск Южного ВО ВС РФ", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, подчеркнули в разведке, установлены очередные факты поставок вооружения и военной техники с территории РФ: "Через пункт пропуска Изварино в направлении Луганска перемещено 10 БМП после проведения ремонта на территории России».

Также украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, 122-миллиметровых РСЗО "Град" и самоходных артиллерийских установок в районах Донецка, Любовки и Петровского, сообщает разведка.