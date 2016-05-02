Россия перебрасывает в Луганск спецподразделение "Рысь" для усиления давления на главаря "ЛНР" - разведка
Россия усиливает свое военное присутствие на временно оккупированной территории Луганской области за счет подразделений федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте.
"Для усиления давления на криминальное окружение "председателя ЛНР" И.Плотницкого, прекращения деятельности бандитских группировок и сохранения контроля за действиями подконтрольных Кремлю руководителей, на 3 мая с.г. в г. Луганск запланировано прибытие подразделения специального отряда быстрого реагирования "Рысь" федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Командир отряда - полковник Владислав Ершов", - говорится в сообщении.
По данным разведки, срок выполнения задач российских спецназовцев составляет один месяц. "Подразделение оперативно подчиняется Центру территориальных войск Южного ВО ВС РФ", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, подчеркнули в разведке, установлены очередные факты поставок вооружения и военной техники с территории РФ: "Через пункт пропуска Изварино в направлении Луганска перемещено 10 БМП после проведения ремонта на территории России».
Также украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, 122-миллиметровых РСЗО "Град" и самоходных артиллерийских установок в районах Донецка, Любовки и Петровского, сообщает разведка.