ГПУ не обнаружила госизмены в высказываниях экс-главы Апелляционного суда Крыма

Об этом говорится в ответе заместителя генпрокурора, главного военного прокурора Анатолия Матиос на запрос депутата от БПП Сергея Лещенко о предоставлении юридической оценки действиям бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, которая размещена на странице депутата в Facebook.

В ГПУ отмечают, что ведомство расследует уголовное производство по факту совершения судьями судов АР Крым и г. Севастополя государственной измены.

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«В ходе досудебного расследования на основании собранных достаточных доказательств ГПУ уже сообщено о подозрении 328 судьям АР Крым и города Севастополя в совершении государственной измены», - говорится в ответе.

«Сейчас ГПУ продолжается сбор доказательств совершения государственной измены другими судьями судов АР Крым и Севастополя, в частности теми, которые занимали административные должности», - добавил Матиос.

Вместе с тем, в ответе Анатолия Матиоса также указано, что ГПУ не обнаружила госизмены в высказываниях бывшего главы Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука.

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«В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве установлено, что 24.03.2014 Председатель Апелляционного суда АР Крым Чернобук В.И. во время интервью высказывался по поводу перехода работы судов на применение российского законодательства, в дальнейшем читал лекции по соответствующей тематике», - говорится в документе.

«Постановлением следователя от 14.07.2015 назначено лингвистическую экспертизу, на разрешение которой поставлены вопросы о наличии в высказываниях Чернобука В.И. публичных призывов к умышленным действиям, совершенных с целью изменения границ территории Украины, государственной границы Украины, и к насильственному изменению конституционного строя и тому подобное. Согласно заключению судебного эксперта от 10.03.2016 в высказываниях В.Чернобука призывов к вышеуказанным действиям не установлено», - резюмирует Матиос.

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В свою очередь Лещенко отмечает, что в прошлом году он с Романом Васильняком инициировал привлечение к ответственности судьи Валерия Чернобука.

«Крымский судья Чернобук после оккупации призвал осуществлять судопроизводство по российским законам, принимать российское гражданство и переходить на службу РФ. Даже читал лекции по российскому законодательству», - пишет нардеп.

«И вот Матиос открыл дело, назначил экспертизу, а она в заявлениях судьи Чернобука не нашла призывов к изменению конституционного строя и границ Украины. Сейчас Чернобук работает судьей в Днепропетровске», - добавил он.