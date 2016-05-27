В российских тюрьмах содержатся около 7 тысяч граждан Украины - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Харькове на брифинге после открытия почетного консульства Австрии.

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"Вы должны сознавать, чтобы понимать масштаб, что украинцев в российских тюрьмах около 7 тысяч сидит. Это украинские граждане, которых Министерство иностранных дел Украины защищает, каждого", - сказал он.

Заместитель министра признал, что в российских тюрьмах содержатся как уголовные, так и политические заключенные. Представитель МИД Украины подчеркнул, что об освобождении последних Украина ведет постоянные переговоры.

"Постоянно (ведутся переговоры - УНИАН). В ситуации с Савченко были вынуждены вмешиваться непосредственно президенты государств. Уровень этих переговоров был очень высокий и сложный. Со всеми людьми, которых мы считаем политическими заключенными в России, работа ведется нашими консулами с самого начала, с первого дня. Сейчас их становится больше, добавились крымские татары", - отметил Пристайко.

По его словам, Украине известно около полутора десятка заключенных по политическим мотивам крымских татар. "Есть разные цифры. Мы сейчас имеем только полтора десятка крымских татар", - сказал заместитель министра.

Пристайко также отметил, что в ситуации с заключенными в России украинцами Станиславом Клихом и Николаем Карпюком, которые вчера, 26 мая, получили приговор, есть сходство с ситуацией Надежды Савченко.

"Мы не хотим помешать этим переговорам, но в этом есть определенная последовательность шагов", - сказал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Станислава Клиха - к 20 годам заключения.

В России их обвинили в «участии в банде», убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что во времена первой чеченской войны Карпюк и Клих создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие. Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Карпюк и Клих должны быть освобождены согласно Минским соглашениям.

Суд РФ 22 марта приговорил Надежду Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая Путин подписал указ о помиловании Савченко, в этот же день ее обменяли на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.