Украинская омбудсмен заявила о готовности забрать осужденных из Крыма

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Лутковской ее обращении к недавно назначенному Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.

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Сегодня в средствах массовой информации было распространено заявление недавно назначенного Уполномоченного по правам человека в РФ об отсутствии, по ее мнению, интереса со стороны украинского государства к гражданам Украины, которые находятся на территории незаконно оккупированной АР Крым.

«Вероятно, госпожа Москалькова еще не ознакомилась со всеми деталями относительно наших инициатив, в том числе с привлечением международных организаций, которые мы уже два года предлагаем реализовать с целью передачи лиц, находящихся в местах несвободы на территории оккупированного Крыма (письма от 25.03.2015 1.-718/580-15-44 и от 08.07.2015 №1.-1621/15-82). Более того, ситуация усугубляется, потому как большинство лиц, находящихся в местах несвободы, были принудительно приняты в гражданство России и в дальнейшем перемещены в отдаленные регионы РФ», - подчеркивается в обращении.

В то же время, пресс-служба напоминает, что все предложения украинской стороны были отклонены предшественницей Москальковой - Эллой Памфиловой, или предлагалось применение неприемлемых норм международного права, использование которых означало бы признание Украиной юрисдикции России в Крыму.

«Одной из последних попыток решить указанную проблему была просьба к российской стороне, которую мы передали через специального представителя Генерального секретаря Совета Европы, однако и такой вариант остался без реализации. Сейчас я с удовольствием приветствую осознание представителями Российской Федерации, что содержать граждан Украины на территории незаконно оккупированной АР Крым – негуманно, в то время как они уже два года выражают желание, чтобы их передали на материковую часть Украины», - заявила Лутковская.

Она выразила свою полную готовность «начать активные действия по перемещению лиц с территории оккупированной АР Крым».

«Пользуясь случаем, повторно высылаю проект Меморандума о введении ad hoc механизма перемещения лиц с территории Крыма на материковую часть Украины», - добавила она.

Кроме того, относительно утверждений об «антироссийской риторике» у Уполномоченного отметили, что «мы используем исключительно правозащитную риторику, которая базируется на международных документах таких организаций, как ООН или Совет Европы».

«Жаль, что Вам такая риторика кажется антироссийской», - сказала она.

В июле 2015 года сообщалось об инициативе Лутковской внедрить специальный ad hoc механизм для перемещения осужденных с территории АР Крым на материковую часть Украины.