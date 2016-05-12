Украинца Ларионова пытали в исправительной колонии в РФ - омбудсмен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, к Лутковской поступило обращение от Ларионова, который отбывает наказание в исправительной колонии № 5 (Кирово-Чепецк, РФ), в котором он жаловался на препятствование его встречи с представителем украинской дипломатической миссии, побои со стороны начальника лагеря колонии, принуждение отказаться от украинского гражданства (путем помещения его в карцер по необоснованным и неправомерным обвинениям), ухудшение состояния его здоровья.

В офисе омбудсмена напомнили, что Ларионов - один из трех граждан Украины, который был осужден в Крыму до аннексии, а затем вывезен оккупационными властями в РФ в нарушение международного права.

Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в Кировской области РФ Александру Панову с рекомендацией посетить Ларионова в колонии с целью содействия предоставлению ему необходимой медицинской помощи, а также проверки соблюдения надлежащих условий отбывания наказания.

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В ответ на обращение омбудсмена Панов сообщил, что во время личной беседы осужденный Ларионов подтвердил, что обстоятельства, которые он указал в своем обращении к уполномоченному по правам человека, имели место, однако жалоб на условия содержания и действия сотрудников исправительного учреждения у него нет.

Панов также заявил, что для решения вопроса о предоставлении медицинской помощи Ларионову он обратился в управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Кировской области.

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"Для проверки доводов, указанных в вашем обращении, и принятия необходимых мер мной в прокуратуру Кировской области и следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в Кировской области направлена соответствующая информация", - сообщил Панов Лутковской, заверив, что результаты проверки будут находиться на его контроле.