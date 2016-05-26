Российский омбудсмен предложила Украине забрать заключенных из Крыма

Омбудсмен отметила, что оснований для содержания их в колониях на территории России оснований нет. Москалькова добавила, что считает важным отправить всех украинцев "домой", передает РИА Новости.

"Это вопрос гуманизма, социализации и просто законности с точки зрения содержания осужденных", — сказала омбудсмен.

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Москалькова также пожаловалась, что она якобы получает немало "очень резких" писем от своих украинских коллег, в которых содержится "антироссийская риторика".

Отвечая на вопрос о работе по освобождению россиян, осужденных в Украине, Москалькова заявила, что готова реагировать, если появятся "конкретные факты нарушения прав"

"Если будут возможности освобождения наших граждан, которые находятся в местах лишения свободы Украины, будем предпринимать все меры", — добавила омбудсмен.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.