Российский омбудсмен предложила Украине забрать заключенных из Крыма
Киев не забирает своих осужденных, которые находятся в аннексированном Крыму, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен отметила, что оснований для содержания их в колониях на территории России оснований нет. Москалькова добавила, что считает важным отправить всех украинцев "домой", передает РИА Новости.
"Это вопрос гуманизма, социализации и просто законности с точки зрения содержания осужденных", — сказала омбудсмен.
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Москалькова также пожаловалась, что она якобы получает немало "очень резких" писем от своих украинских коллег, в которых содержится "антироссийская риторика".
Отвечая на вопрос о работе по освобождению россиян, осужденных в Украине, Москалькова заявила, что готова реагировать, если появятся "конкретные факты нарушения прав"
"Если будут возможности освобождения наших граждан, которые находятся в местах лишения свободы Украины, будем предпринимать все меры", — добавила омбудсмен.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.