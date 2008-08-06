Доходы населения Украины выросли на 45%, а реально - на 14,7%

За январь-июнь т.г. номинальные доходы населения Украины выросли на 44,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению Госкомстата, имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился за 6 месяцев на 44,9%, а реально имеющийся, определенный с учетом ценового фактора - на 14,7%.

В июне по сравнению с маем текущего года номинальные доходы населения увеличились на 9,9%, а имеющийся и реально имеющийся доходы – соответственно, на 4,8% и 3,9%.

По данным Госкомстата, имеющийся доход в расчете на одного человека в июне 2008 года составлял 1123,1 грн. против 1071,4 грн. в мае.

Расходы населения в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, увеличились на 41%. Прирост сбережений составил 20 208 млн. грн.