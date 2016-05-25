Олланд: возвращение Савченко в Украину является существенным шагом к выполнению Минских соглашений

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что обмен Надежды Савченко на российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева происходил в соответствии с договоренностями, достигнутыми в результате телефонного разговора 23 мая лидеров стран «нормандского формата».

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«Это существенный шаг для выполнения Минских соглашений, что должно произойти как можно скорее», – говорится в заявлении.

В сообщении говорится, что Олланд намерен и дальше сотрудничать с канцлером Германии Ангелой Меркель по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.