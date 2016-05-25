В Киеве на Лыбедской экскаватором демонтируют памятник чекистам. Об этом сообщает в Facebook страница "Голосеев".

"Прямо сейчас демонтируют памятник чекистам на Лыбедской. Для тех, кто не понимает, почему этот памятник нужно было убрать, советуем посетить Музей советской оккупации, вул. Стельмаха 6а", - говрится в сообщении.

Читайте также"Днепр" окончательно остался без "петровска" (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, 28 апреля около 50 активистов "Правого сектора", гражданского корпуса "Азов" и других организаций собрались на Лыбидской площади, чтобы разрушить памятник чекистам.

В разговоре с полицейскими командир батальона ОУН Николай Коханивский заявил, что активисты намерены "поотбивать чекистам носы" для того, чтобы побудить киевскую власть выполнить закон о декоммунизации и официально демонтировать советский памятник. Но в тот день это не удалось.

Справка УНИАН. Памятник чекистам в Киеве был установлен в 1967 году на Лыбидской площади (тогда - площади Дзержинского) в честь сотрудников ВЧК. Авторами монумента являются скульптор Василий Бородай и архитектор Анатолий Игнащенко.

Памятник изготовлен из красного гранита. Монумент представляет собой прямоугольную глыбу высотой 9 м, на которой высечен горельеф с изображением лиц двух бойцов. Снизу на постаменте по периметру размещена надпись большими буквами «Мужественным чекистам, бойцам революции, верным сынам Родины, павшим в битвах за власть Советов, память и уважение народное».

Майдановцы пытались снести этот памятник еще в феврале 2014 года.