В Кремле не располагают данными о начале процессе обмена Савченко на российских ГРУшников
11:33, 25 мая 2016Общество
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В Кремле не располагают информацией о якобы начинающемся процессе обмена незаконно осужденной украинской летчицы Надежды Савченко на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
В Кремле не располагают данными о начале процессе обмена Савченко / УНИАН
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
В посольстве Украины в Москве также не располагают информацией о возможном обмене в Ростове-на-Дону Савченко на двух российских спецназовцев, сообщили в дипмиссии.
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"У нас нет такой информации", — сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, президенту Украины Петру Порошенко подали прошение о помиловании российских ГРУшников.
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