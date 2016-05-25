В Кремле не располагают данными о начале процессе обмена Савченко на российских ГРУшников

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В посольстве Украины в Москве также не располагают информацией о возможном обмене в Ростове-на-Дону Савченко на двух российских спецназовцев, сообщили в дипмиссии.

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"У нас нет такой информации", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, президенту Украины Петру Порошенко подали прошение о помиловании российских ГРУшников.